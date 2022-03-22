رئيس لجنة الخارجية بالنواب يُشارك في لقاء عمل حول إعادة إعمار المدينة القديمة في بنغازي

بنغازي 21 مارس 2022 (وال)- شارك رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، في لقاء عمل حول إعادة إعمار المدينة القديمة في بنغازي التي نظمتها بلدية بنغازي والقنصلية الإيطالية.

هذا وشارك في اللقاء؛ مسؤولين ومستثمرين من القطاع العام والخاص، بالإضافة إلى رجال أعمال ليبيين ودوليين، وممثلين عن المنظمات الدولية، حيث تم تقديم عروض علمية لعدد من الخبراء الإيطاليين، حول خيارات أعمار وسط مدينة بنغازي القديم، والحفاظ على الموروث الثقافي والأثري في تلك المنطقة.

وأعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية؛ عن دعمه لمثل هذه المؤتمرات والملتقيات التي تهدف للاستفادة من الخبرات العالمية في مجال الترميم وتخطيط المدن، مُعربًا عن تقديره لخبرات المتخصصين والشركات الإيطالية في هذا المجال، موجهًا لهم الدعوة للمشاركة في إعمار جميع المدن الليبية.

وأوضح العقوري أن مرحلة الاستقرار التي تشهدها ليبيا؛ ستكون مناسبة جدًا للبناء والإنشاء وتطوير البنية التحتية في جميع المدن الليبية، وإيطاليا أحد الدول الرائدة في هذه المجالات، مضيفًا أن “مشاركته في لقاء العمل؛ يأتي لإرسال رسالة بأن ليبيا تتعافى، وأننا نرحب بالجميع لمساعدتنا في بناء بلادنا”. (وال) ف م/ ر ت

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