شركة البريقة لتسويق النفط تدعو جميع المحطات التابعة لها باستمرار تزويد كافة طلبات الوقود وتلبية احتياجات المواطنين

قالت شركة البريقة لتسويق النفط وبالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط بأن حركة توافد النواقل النفطية على الموانئ الليبية تسير بشكل طبيعي.

حيث أكدت الشركة بأن عمليات التزويد لصالح شركات التوزيع من مستودعاتها مستمرة بدون عوائق ،و السعات التخزينية لديها ممتازة.

وقد أصدر رئيس لجنة إدارة الشركة ” إبراهيم ابو بريدعة” منذ ظهور مظاهر الازدحام لإدارة التفتيش و المتابعة بالبريقة برصد و متابعة كافة المحطات التي قد استلمت مخصصاتها و تغلق ابوابها امام المواطن ، رغم توفر الوقود لديها حسب ما هو معلن عنه بالقوائم التي تنشر عبر الموقع الإلكتروني للبريقة و صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي(الفيس بوك) فيما يخص قوائم المحطات المستلمة و اجمالي الكميات المسحوبة لصالح شركات التوزيع،وحصر هذه المحطات من أجل التبليغ عن والمخالفين منهم لمكتب السيد النائب العام.

ومن هذا الجانب شركة البريقة لتسويق النفط تدعوا جميع المحطات من خلال شركات التوزيع التابعة لها باستمرار تزويد كافة طلبات الوقود وتلبية احتياجات المواطنين وعلى مدار الساعة وتطمئن الجميع بأن الوقود متوفر بجميع أنواعه.

وتهيب بالسادة المواطنين بضرورة التواصل مع غرفة الطوارئ والتبليغ عن المحطات التي تمتنع عن تقديم خدماتها للمواطنين.

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