مجلس السلامة والصحة المهنية يناقش عدد من مشاريع القرارات المتعلقة بمخاطر المهنة

اجرى مجلس السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل والتأهيل اجتماعه الدوري بديوان الوزارة، وناقش خلاله إمكانية إحياء اليوم العالمي والوطني للسلامة والصحة المهنية الذي يصادف 28 من أبريل من كل عام.

وقد تم الاتفاق على الإنتهاء من مشروع قرار المهن الخطرة وشديدة الخطورة، ومشروع قرار المواد المحظور تداولها في أماكن العمل، وأيضا مشروع قرار اللياقة الصحية المهنية، على أن يتم تسليمها خلال شهر، وإعداد أوراق علمية بشأنها للتعريف بهذه المشاريع وأهميتها في سوق العمل للحفاظ على سلامة وصحة العاملين والموظفين.

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