اقتصاد

اقتصاد الوحدة تمنع تصدير الأسماك من ليبيا

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج، الثلاثاء، قرارا يقضي بمنع تصدير الأسماك بجميع أنواعها من ليبيا إلى خارجها، وفق ما جاءت به المادة الأولى من القرار.

وألزمت المادة الثانية من القرار، الذي حمل الرقم 356 لسنة 2022، جميع الجهات المختصة، بضرورة تنفيذه اعتبارا من تاريخ صدوره، الذي صادف الـ 22 من شهر مارس الجاري، مع إلغاء كل حكم يخالف أحكامه.

وتواجه الثروة السمكية في ليبيا خطرا محدقا يهددها، ويتمثل في استخدام المواد المتفجرة محلية الصنع لصيد الأسماك، وهو ما عد استنزافا للمخزون السمكي في البلاد.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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