رئيس حكومة الوحدة يُناقش خطة تطوير المؤسسة الوطنية للنفط

طرابلس 22 مارس 2022 (وال)- عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع محافظ ليبيا المركزي ووزراء المالية، التخطيط، والدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومستشار المحافظ، ومدير إدارة الميزانية بوزارة المالية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة؛ أن الاجتماع خُصص لمتابعة الخطة التطويرية للمؤسسة الوطنية للنفط للعام 2022 م، والتي تهدف إلى زيادة الإنتاج اليومي، إلى جانب تحديد الالتزامات القائمة على المؤسسة خلال الأعوام الماضية.

وأكد الدبيبة – في كلمة له – على أهمية دعم المؤسسة الوطنية للنفط، من خلال اعتماد الخطة التقديرية السنوية، وتوفير الموارد المالية اللازمة لها.

من جانبه، أكد محافظ ليبيا المركزي بأن الاهتمام بإنتاج النفط الليبي؛ أصبح ضرورة ملحة، مُبديًا استعداد المصرف لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لدعم المؤسسة الوطنية للنفط. (وال)

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