خلال اجتماعه مع وزير المالية.. “المنفي” يشدد بضرورة الإسراع في صرف مرتبات منتسبي الجيش شرقاً وغرباً وجنوباً قبل حلول شهر رمضان دون أي تأخير

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوحدة الوطنية “محمد المنفي” اليوم الثلاثاء، مع وزير المالية بالحكومة “خالد المبروك”.

تناول الاجتماع مناقشة العديد من الملفات المتعلقة بعمل الوزارة، وكذلك الأوضاع المالية في البلاد.

وفي ختام الاجتماع شدد “المنفي” على ضرورة الإسراع في صرف مرتبات منتسبي الجيش شرقاً وغرباً وجنوباً، قبل حلول شهر رمضان المبارك دون أي تأخير، إلى جانب آخر الإجراءات التي تم تنفيذها بكل ما يتعلق بالمشاريع التنموية المزمع تنفيذها في مختلف المدن الليبية واستعراض الميزانية المخصصة لها.

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