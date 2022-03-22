بنغازي| احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمياه

بنغازي 22 مارس 2022 (وال)- أقيمت بمدينة بنغازي اليوم الثلاثاء، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمياه بتنظيم من جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي بالتعاون مع مفوضية كشاف ومراشدات بنغازي.

وقال مفوض الرود والرائدات الأستاذ نجيب أحمد طلوبة – لمراسل وال – “نحن اليوم نحتفل باليوم العالمي للمياه الذي أقرته الأمم المتحدة مع “196” دولة لغرض الترشيد فى استهلاك المياه، وتسليط الضوء على أهمية المياه وعدم إهدارها؛ لأن العالم الثالث يُعاني من شح المياه لذا قرر هذا اليوم”.

وأضاف طلوبة: “اليوم نحن أيضًا نسلط الضوء على أهمية المياه، لأنها شريان الحياة، كما قال الله تعالى “وخلقنا من الماء كل شئ حي”.

وكشف طلوبة عن تنظيم لقاء عمل بالتعاون مع وزارة التعليم، لتقديم واعتماد منهج تعليمي يؤكد على أهمية المياه وعدم الاعتداء على منظومة النهر الصناعي، كما سبق فى الأيام الماضية؛ مما تسبب فى عدم إمداد بعض من المدن الليبية بالمياه التي تعتبر شريان الحياة. (وال) ر ع/ ر ت

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