اللجنة المعنية بملف الاستجلاب تؤكد على وضع النماذج والعقود الخاصة بالعمالة الأجنبية

اجتمعت اللجنة المعنية باستجلاب العمالة الأجنبية بوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، بحضور وزير العمل والتأهيل “علي العابد” ووكيل وزارة العمل لشؤون الإستخدام “علي الهادي ضو” ومدير إدارة الإستخدام “مهدي أبوصاع” ومدير إدارة التشغيل “احسين البدري” ومندوب عن الإدارات بالوزارة ومندرب عن مصلحة الجوازات والجنسية.

تناول الاجتماع مناقشة وضع آلية للأذونات الخاصة بالإستخدام وأيضاً وضع آلية لبحث الطلبات المحالة إلى اللجنة من مديرو مكاتب الإستخدام النوعية التابعة للوزارة، إلى جانب وضع آليات للتفتيش عن المهن المحضورة على العمالة الأجنبية في سوق العمل لتمكين الباحثين عن العمل من العناصر الوطنية لشغلها.

كما أكدت اللجنة على وضع النماذج والعقود الخاصة بالعمالة الأجنبية، والرسوم المقررة وفق القانون موضع التنفيذ وانتهي الاجتماع على استمرار انعقاد اللجنة بشكل دوري لإنجاز المهام المنوطة بها .

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