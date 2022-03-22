“الدبيبة” يؤكد على أهمية دعم المؤسسة الوطنية للنفط من خلال إعتماد الخطة التقديرية السنوية وتوفير الموارد المالية اللازمة لها

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الثلاثاء، بحضور محافظ ليبيا المركزي ووزراء المالية والتخطيط والدولة لشؤون مجلس الوزراء ومستشار المحافظ ومدير إدارة الميزانية بوزارة المالية .

تناول الاجتماع مناقشة ومتابعة الخطة التطويرية للمؤسسة الوطنية للنفط للعام 2022م ، والتي تهدف إلى زيادة الإنتاج اليومي، إلى جانب تحديد الالتزامات القائمة على المؤسسة خلال الأعوام الماضية.

ومن جهة أكد “الدبيبة” على أهمية دعم المؤسسة الوطنية للنفط من خلال إعتماد الخطة التقديرية السنوية ، وتوفير الموارد المالية اللازمة لها.

ومن جهة أخرى أكد “الكبير” بأن الاهتمام بإنتاج النفط الليبي أصبح ضرورة ملحة، مبديًا استعداد المصرف لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لدعم المؤسسة الوطنية للنفط .

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