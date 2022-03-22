المنفي يُشدد خلال لقائه وزير المالية على ضرورة الإسراع في صرف مرتبات منتسبي الجيش شرقًا وغربًا وجنوبًا

طرابلس 22 مارس 2022 (وال)- بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الثلاثاء، مع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك عديد الملفات المتعلقة بعمل الوزارة والأوضاع المالية في البلاد.

وشدد المنفي على ضرورة الإسراع في صرف مرتبات منتسبي الجيش شرقًا وغربًا وجنوبًا، قبل حلول شهر رمضان المبارك دون أي تأخير.

كما تابع الرئيس مع وزير المالية؛ آخر الإجراءات التي تم تنفيذها بكل ما يتعلق بالمشاريع التنموية المزمع تنفيذها في مختلف المدن الليبية، واستعراض الميزانية المخصصة لها. (وال)

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