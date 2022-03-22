البريقة لتسويق النفط تعلن عن القيام بالتأهيل المسبق لطرح عطاء توريد عدد (100 ألف) منظم غاز ضغط منخفض لأسطوانات الغاز المنزلية

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن القيام بالتأهيل المسبق لطرح عطاء توريد عدد (100 ألف) منظم غاز ضغط منخفض لأسطوانات الغاز المنزلية، وذلك طبقاً للمواصفات الفنية والشروط المنصوص عليها في مجال العمل.

وأضافت البريقة بأن على الشركات المتخصصة في تصنيع مثل هذه المعدات والتي تأنس في نفسها الكفاءة والقدرة ولديها الإمكانيات الفنية والمالية وترغب في المشاركة التقدم للتأهيل المسبق، وذلك وفق الشروط التالية وتقديم ملف يتضمن طلب إبداء الرغبة للمشاركة في العطاء موجه للجنة العطاءات العليا وعقد تأسيس الشركة وشهائد تسجيل الشركة لدى الدولة الام على ان تكون معتمدة من السفارة الليبية بتلك الدولة وعنوان الشركة متضمنا ارقام الهواتف والبريد المصور والبريد الالكتروني وموقع الشركة على شبكة المعلومات الدولية.

كما أن المستندات المالية منها: الوضع المالي للشركة خلال الثلاث سنوات الأخيرة مصدق عليه من مكتب مراجع قانوني، ورسالة توصية من المصرف الرئيسي الذي تتعامل معه الشركة يتم التأكيد فيها على سلامة العمليات المصرفية للشركة.

إلى جانب المستندات التجارية منها: تقرير مفصل يتضمن نشاط الشركة خلال الثلاث سنوات الأخيرة وأسماء الشركات التي تم التعامل معها في السابق مدعومة برسائل منها، وشهادة الجودة والتفتيش للشركة المصنعة.

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