شركة البريقة تُؤكد توفر الوقود وتدعو شركات التوزيع للعمل على مدار الساعة

طرابلس 22 مارس 2022م (وال)- أكدت شركة البريقة لتسويق النفط اليوم الثلاثاء، أن حركة توافد النواقل النفطية على الموانئ الليبية تسير بشكل طبيعي، وذلك بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط.

وأوضحت الشركة – في بيان عبر حسابها على فيسبوك – أن عمليات التزويد لصالح شركات التوزيع من مستودعاتها مستمرة بدون عوائق والسعات التخزينية لديها ممتازة.

وطمأنت الشركة المواطنين بأن الوقود متوفر بجميع أنواعه، مشددة على المحطات من خلال شركات التوزيع التابعة لها باستمرار تزويد كافة طلبات الوقود وتلبية احتياجات المواطنين.

ودعت الشركة جميع المحطات من خلال شركات التوزيع التابعة لها، باستمرار تزويد كافة طلبات الوقود وتلبية احتياجات المواطنين وعلى مدار الساعة، وأهابت بالمواطنين بضرورة التواصل مع غرفة الطوارئ والتبليغ عن المحطات التي تمتنع عن تقديم خدماتها للمواطنين. (وال)

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