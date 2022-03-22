المركزي يستعرض السياسات النقدية والمالية في ليبيا مع صندوق النقد

اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، وفريق المصرف مع رئيس بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي لمجموعة ليبيا لدى الصندوق، الثلاثاء عبر تقنية الفيديو.

وناقش الاجتماع سبل الارتقاء بالسياسات النقدية والمالية في الدولة، وضمان الالتزام بأفضل الممارسات والمعايير الدولية في البنوك المركزية، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات الاقتصادية والمالية في ليبيا، حسب ما جاء في منشور في الصفحة الرسمية للمصرف.

واتفق المجتمعون على تعزيز جهود التواصل ودعم فريق الصندوق لتقييم بعض السياسات المالية والتجارية والوضع الاقتصادي بشكل عام.

جدير بالذكر ان الصديق الكبير زار العاصمة واشنطن مطلع مارس الحالي، حيث التقى عددًا من مسؤولي المالية والخزانة الأميركية بالإضافة إلى مسؤولين في صندوق النقد الدولي؛ لدعم مشروعات المصرف المركزي في ليبيا ومناقشة سبل دعم المؤسسة المالية الليبية

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