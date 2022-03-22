اجتماع لمناقشة مجالات متعددة أهمها السلام والحوكمة والانعاش الاقتصادي والتنمية المجتمعية وغيرها

عقد اجتماع تنسيقي مشترك اليوم الثلاثاء ضم من الجانب الليبي الفريق المعني بدراسة استراتيجية الأمم المتحدة المعنية بالتعاون مع ليبيا في مجالات التنمية المستدامة 2023 -2025،ممثلاً في إدارة المنظمات الدولية، ومن جانب الأمم المتحدة الخبيرة الاقتصادية ومسؤولة ملف التنمية المستدامة بمكتب المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا “ناون تشوي” .

تم خلال الاجتماع مراجعة المسودة المقدمة من قبل المكتب والتي تتضمن خطة إطار العمل، بحيث تكون متناغمة مع التشريعات الليبية الوطنية، وكذلك تخدم الدولة الليبية في مجالات متعددة أهمها السلام والحوكمة والانعاش الاقتصادي والتنمية المجتمعية وغيرها، وذلك بالشراكة مع القطاعات الوطنية المعنية والتي يبلغ عددها ( 22 ) قطاعاً .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية