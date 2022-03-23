تصحيح.. وزارة الاقتصاد تنفي صدور قرار بضبط الأسعار

نفت المسؤولة بوزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “وداد عون” في تصريح خاص لصدى الاقتصادية الأخبار المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي حيال قرار ضبط الأسعار ، مؤكدةً أن هذا القرار مزور.
عن مصدر الخبر
صحيفة صدى الاقتصادية
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