اقتصاد

تصحيح.. وزارة الاقتصاد تنفي صدور قرار بضبط الأسعار

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

نفت المسؤولة بوزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “وداد عون” في تصريح خاص لصدى الاقتصادية الأخبار المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي حيال قرار ضبط الأسعار ، مؤكدةً أن هذا القرار مزور.

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صحيفة صدى الاقتصادية

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