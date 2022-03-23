تراجع الدولار..«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاربعاء 23 مارس 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 23 مارس 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.6549 دينار مسجلاً تراجعاً طفيفاً .

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1386 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1836 دينار، والليرة التركية 0.3144 دينار، والدولار الكندي 3.7011 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.241 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2673 دينار، والدينار التونسي 1.574 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.479 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاربعاء 23 مارس 2022: