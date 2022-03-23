“الرعيض” يقوم بتوقيع مذكرة تفاهم وتعاون مع نظيره البلغاري

قام رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي “محمد الرعيض”، وبحضور رئيس البعثه د مفتاح الدريني وكافة اعضاء وموظفي السفارة، بتوقيع مذكرة تفاهم وتعاون مع غرف الصناعة والتجارة البلغارية.

حيث نصت المذكرة التي جاءت في إحدى عشر مادة على المساهمة في التنمية ورفع التعاون الاقتصادي، من خلال مساعدة الشركات والمؤسسات في الدولتين على تأسيس اتصالات مباشرة وتنمية علاقات العمل التجاري، وكذلك البحث عن شراكات عمل ووكلاء وموزعين، والاشتراك في المعارض والمنتديات وورش العمل التي تعقد داخل نطاق الدولتين، إلى جانب تسهيل الإجراءات المتعلقة بالحصول على التأشيرة، وتقديم المعلومات المناسبة عن التشريعات المتعلقة بالعلاقات الخارجية لكلا البلدين.

وكذلك الدراسات المتعلقة بالسوق، وإحصائيات التجارية الخارجية، بالإضافة إلى التشجيع على ترويج المنتجات التجارية المصنعة محلياً، وغيرها من المساهمات ذات العلاقة، ولم يغفل الطرفان على مسألة تبادل الخبرات، عن طريق الخبراء والمختصين في مجال التدريب بما يخدم البلدين.

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