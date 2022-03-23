“العابد” يدعو إلى مضاعفة الجهود لتطوير آلية العمل للنهوض بكل ما يتعلق بالتدريب والتأهيل وتنظيم سوق العمل

اجتمع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد الرضا”، مع مديرو الإدارات والمكاتب والجهات التابعة للوزارة.

تناول الاجتماع مناقشة سير العمل في عدد من الإدارات والمكاتب والجهات التابعة منها المعلومات والتوثيق الذي قام بإصدار اكثر من 100‪ ألف افادة في إطار مبادرة الرئيس للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة وأيضا تم التطرق للخطوات المبذولة بخصوص تنظيم سوق العمل والتي أبرزها مبادرة المدن العمالية.

كما استمع إلى شرح من الإدارات بخصوص سير العمل خصوصا استمرار الدورات التدريبية التأهيلية بمراكز التدريب، وأيضاً الدورات التي انطلقت في المنطقة الشرقية والوسطى في إطار روزنامة التدريب 2022م.

ومن جهة شدد “العابد” على تفعيل بدائل اتفاقيات التدريب مع الشركات؛ واهاب بالإدارات المختصة تفعيل التدريبات للموظفين وفق الخطة الموضوعة لذلك وتفعيل مذكرة التعاون مع الأكاديمية الليبية للدراسات العليا، مؤكداً على استمرار التنسيق والاجتماعات الدورية لوضع الخطة العامة للوزارة للعام الحالي موضع التنفيذ.

وفي ختام الاجتماع دعا “العابد” إلى مضاعفة الجهود لتطوير آلية العمل للنهوض بكل ما يتعلق بالتدريب والتأهيل وتنظيم سوق العمل، مشيداً بالجهود التي تبذل من قبل مدراء الإدارات والمكاتب والجهات التابعة، وعلى العمل لتذليل كافة الصعوبات لتقوم كل الإدارات بدورها.

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