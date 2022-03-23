طبرق.. تشكيل لجنة لمراقبة وضبط أسعار السلع الأساسية

اتفقت بلدية طبرق مع عدد من شركات توريد المواد الغذائية على وضع آلية لخفض الأسعار داخل نطاق البلدية.

وقال عميد بلدية طبرق فرج بو الخطابية، في تصريح لـ”218″، إن اللجنة تضم في عضويتها كبار شركات توريد المواد الغذائية بالمدينة ومراقبة الاقتصاد وجهاز الحرس البلدي، على أن تتولى مسؤولية توفير السلع من المخازن إلى الأسواق وفق ضوابط حددتها اللجنة مسبقًا.

وكشف بو الخطابية أن الآلية تقضي بتوفير مادة الدقيق على المخابز بشكل مستمر بواقع 50 كيسًا لكل مخبز، تماشيًا مع زيادة الطلب على الخبز.

وأكد أن قرار تشكيل اللجنة جاء نظرًا لما تشهده المدينة من ارتفاع في أسعار السلع الأساسية التي تمثل قوت المواطن اليومي، مضيفًا أن أسعار السلع الأساسية بدأت في الانخفاض تدريجيًا فور بدء اللجنة أعمالها.

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