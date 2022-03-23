وكيل وزارة الإسكان والتعمير لشؤون المناطق المتضررة يتفقد الأحياء في كل من مناطق القداحية ووادي بي وبونجيم

أجرى وكيل وزارة الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية “عبد المولى اعضومة المهدي”، رفقة رئيس اللجنة المركزية للتعويضات بالوزارة، والوفد المرافق له، زيارة تفقدية للمجلس التسييري زمزم، حيث كان في استقبالهم أعضاء المجلس التسييري زمزم وبعض الأعيان والحكماء بالمنطقة.

وتمَ خلال الزيارة مناقشة ملف التعويضات وتقديم التوضيحات لمدير مكتب الإسكان بالمجلس التسييري زمزم، حيث بلغ عدد المسجلين في المرحلة الأولى واحد وثلاثون مسكناً وستة وعشرون مسكناً تجارياً.

وقد تم التوضيح أن تعويضات المنطقة في السابق كانت تابعة لبلدية سرت، حيث سيتم فصل المنطقة ويعاد تخصيص التعويضات لمناطق زمزم والقداحية وبونجيم و وادي بي، بملف واحد خاص بالمنطقة وتابع للمجلس التسييري زمزم.

كما طالب الوكيل بضرورة سرعة إتمام الإجراءات عن طريق المجلس التسييري وإحالة الكشوفات للوزارة، بتكليف مكتب هندسي مختص للحصر والتقييم، أما فيما يخص المنقولات سيتم التواصل مع رئيس لجنة تعويضات المنقولات.

حيث شملت الزيارة أيضا تفقد الأحياء في كل من مناطق القداحية ووادي بي وبونجيم، واللقاء ببعض الأعيان والحكماء في كل منطقة والاستماع لمطالبهم، ومن أهمها عدم وجود مياه صالحة للشرب ووضع محطات التحلية، واستكمال المشروعات الإسكانية القائمة بالمنطقة والمتمثلة في مشروعين سكنيين.

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