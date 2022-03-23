اقتصاد

مشروع صيني جزائري بـ 7 مليارات دولار لإنتاج الأسمدة الزراعية

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وقّعت الجزائر والصين اتفاقية إنشاء شركة لإنتاج الأسمدة الزراعية عن طريق استغلال مناجم الفوسفات بقيمة سبعة مليارات دولار، بحسب بيان لمجموعة سوناطراك أحد شركاء المشروع.

وبحسب عملاق المحروقات الجزائري، فإن المشروع أعيد إحياؤه، بعد صعوبات واجهها منذ توقيع أول اتفاق في 2018، كما يعتبر مشروع الفوسفات أول مشروع مدمج في الجزائر في مجال الاستغلال المنجمي وإنتاج الأسمدة.

وسيُتيح المشروع نحو 12 ألف وظيفة في مرحلة الإنجاز، ثم ستة آلاف وظيفة مباشرة عند انطلاق الإنتاج، إضافة إلى 24 ألف وظيفة غير مباشرة.

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قناة 218 الليبية

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