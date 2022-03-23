تراجع أسعار الذهب في المعاملات الفورية بـ 0,7%

تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0,7 % إلى 1922,00 دولارًا للأوقية بحلول الساعة السابعة مساء الثلاثاء، حيث هبطت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0,4 % إلى 1921,80 دولارًا للأوقية.

وأضاف رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، جيروم باول، أن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة بأسرع وأكثر من المتوقع، إذا تطلب الأمر لمنع التضخم المرتفع.

وسجلت عوائد السندات الأميركية أعلى مستوى لها خلال عشر سنوات منذ مايو من العام 2019 وهو ما وضع مزيدًا من الضغوط على الذهب، ويكمن السبب في إبطاء وتيرة تراجع الذهب في رفض كييف مطالب روسيا بإخلاء مدينة ماريوبول.

وهبط معدن البلاديوم في المعاملات الفورية 3,6 % إلى 2491,60 دولارًا للأوقية، فيما تراجعت الفضة بنحو 1,65% إلى 24,79 بينما انخفض البلاتين بـ 1,35% إلى 1023,10 دولارات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية