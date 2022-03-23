البريقة لتسويق النفط تتابع أعمال معايرة العدادات بمستودع طرابلس

قامت لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط صباح اليوم بمتابعة أعمال معايرة العدادات بمستودع طرابلس النفطي والتي يتم تنفيذها من قبل اخصائيين وفنيي الآلات الدقيقة بالمستودع وبحضور عضو عن وزارة الإقتصاد رئيس قسم المعايرة القانونية لوزارة الاقتصاد علإصدار الشهائد المعتمدة المطلوبة للعدادات ، حيث بدأت معايرة عدادات الوقود المركبة على أذرع التعبئة و عملية معايرة عدادات البنزين والديزل بأذرع التعبئة بإستخدام خزان المعايرة (Mobile Tank Prover) .

كما أن هذه الأعمال تتم كل ست أشهر في عدادات البنزين والديزل و عدادات الكهرباء و عدادات الترجيع، وتعتبر هذه الاجراءات من ضمن الخطة السنوية المعدة من قبل الشركة لضبط كميات الوقود عند التعبئة والتفريغ للحصول على أعلى مستويات الدقة.

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