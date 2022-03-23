خاص.. “النوران” يعلن إمكانية الحصول على باقة متكاملة من حساب الأفراد والشركات مجاناً

أعلن رئيس مكتب التواصل بمصرف النوران “إدريس البرغثي” في تصريح له لصحيفة صدى الاقتصادية عن مشاركتهم بمعرض ليبيا الدولي للزراعة والفلاحة والثروة الحيوانية والمائية في دورته الثامنة بالقاعة رقم (58)، في الثامن والعشرون من مارس الجاري وحتى الواحد والثلاثون من ذات الشهر.

كما أكد “البرغثي” بأنه بإمكان الزبائن الحصول على باقة متكاملة من حساب الأفراد والشركات مجاناً، وذلك بتوجيهات من المدير العام للمصرف.

وعن الإجراءات المطلوبة نوه قائلاً: لفتح حساب الأفراد يُطلب

عدد 2 صور شخصية، والرقم الوطني، وصورة من الجواز السفر .

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