الإسكان والتعمير تبحث إمكانية العمل على تخصيص بدل إيجار للمواطنين بالبلديات المتضررة

اجتمع وكيل وزارة الإسكان والتعمير لشؤون المناطق المتضررة “عبد المولى المهدي”، اليوم الأربعاء مع مدير مكتب شؤون النازحين بديوان مجلس الوزراء “مصباح التواتي”، ومندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية “عبد الرحمن النفاثي”، وبحضور رئيس اللجنة المركزية للتعويضات بالوزارة ” ناصر ارفيدة”.

حيث تم خلاله مناقشة نتائج الزيارة التي قام بها الوكيل والوفد المرافق له لبلديات ( مصراتة – تاورغاء – سرت – زمزم)، ونقل وجهات نظر المواطنين ورسائلهم والمشاكل والصعوبات التي يواجهها المواطنون وفقاً للاحتياجات الخاصة بكل بلدية ووضعها القائم، ومن هذه الحلول العمل على تخصيص بدل إيجار للمواطنين بالبلديات المتضررة، والإسراع في اتخاذ هذه الإجراءات، حيث أن الوزارة ضمنت هذه المطالبات وتم الموافقة عليها وإحالتها لوزارة التخطيط لتضمينها بموازنة العام 2022م.

كما أكد الوكيل على عزمه زيارة كل المناطق المتضررة، لوضع آلية مستعجلة لحلحلة المشاكل لهذه المناطق، وخاصة المناطق التي يوجد بها مهجرون والعائلات التي هدمت منازلها بشكل كامل، بحيث يتم صرف بدل إيجار إلى حين إتمام إجراءاتهم وصرف التعويضات الخاصة بهم.

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