شدد رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” على أهمية الحفاظ على قطاع النفط والنأي به عن التجاذبات السياسية.

ودعا “المنفي” في لقاء له مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” إلى ضرورة تطوير الحقول والموانئ النفطية، باعتبارها الجهة الوحيدة التي تدير شؤون إنتاج وتنقيب وتكرير وتصدير وبيع النفط في ليبيا.

من جهته، أشاد “مصطفى صنع الله” بدعم المجلس الرئاسي لخطط وبرامج المؤسسة الوطنية للنفط حتى تطور آلياتها في التنقيب والإنتاج والتصدير، خاصة في ظل الأحداث الأخيرة التي تعصف بأسواق النفط والغاز في العالم.

وأطلع “صنع الله” رئيس المجلس الرئاسي عن ملامح الخطة التطويرية للمؤسسة الوطنية للنفط للعام 2022، التي تهدف إلى زيادة الإنتاج اليومي، وتحديد الالتزامات القائمة على المؤسسة خلال الأعوام الماضية.

المصدر: المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي

The post الرئاسي يشدد على ضرورة الحفاظ على قطاع النفط والنأي به عن التجاذبات السياسية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار