شحنة أسطوانات غاز الطهي تصل مستودع بدر

وصلت إلى بلدة بدر بباطن الجبل شحنة من أسطوانات غاز الطهي، باشرت مراكز التوزيع في بيعها بالسعر الرسمي عند 3 دنانير للأسطوانة.

وأفاد مراسل 218 في باطن الجبل، بأن الشحنة المرسلة من شركة البريقة لتسويق النفط والغاز تأتي بهدف دعم مناطق الجبل الغربي من مدينة يفرن، مروراً بباقي البلدات غرب البلاد، مضيفاً أن حملة الشركة متواصلة حتى منتصف شهر رمضان.

يُذكر أن مناطق غرب البلاد كانت قد شهدت الفترة الأخيرة نقصاً حاداً في أسطوانات غاز الطهي، ما رفع من سعرها بالسوق السوداء عند 15 ديناراً للأسطوانة الواحدة.

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