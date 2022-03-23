الحكم المحلي تعقد اجتماع تشاوري لمناقشة تعزيز دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة وريادة الأعمال بالبلديات

عقدت وزارة الحكم المحلي اليوم الأربعاء اجتماع تشاوري مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي ضم كل من مدير مكتب ريادة الأعمال وحاضنات المشاريع الصغرى بالوزارة أكرم المخزنجي وممثلي مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليبيا.

تم خلاله التشاور حول آلية التعاون والشراكة في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتأسيس المشروعات الصغرى من خلال تفعيل مكاتب حاضنات الأعمال داخل البلديات والدعم الفني والاستشاري الذي ستقدمه لرواد الأعمال حيث ستساهم الحاضنات في تخريج شباب يساهم في دعم الاقتصاد والتنمية المحلية.

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