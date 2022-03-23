“الدبيبة” يؤكد على ضرورة إيجاد الحلول اللازمة لكافة المختنقات في بلدية الرياينة وتوفير احتياجاتها

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء اجتماعاً مع عميد وأعضاء بلدية الرياينة، بحضور وزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، والدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، إضافة إلى عضو المجلس الأعلى للدولة عن المدينة بلقاسم دبرز.

وتم خلاله بحث معالجة المشاكل والمختنقات التي تواجه عمل البلدية وحل مشكلة المياه، وتحسين الخدمات للمواطنين، وسُبل تفعيل المشاريع المتوقفة في المدينة.

كما أكد “الدبيبة” على ضرورة إيجاد الحلول اللازمة لكافة المختنقات في بلدية الرياينة وتوفير احتياجاتها، مجدداً دعمه للبلدية وكل البلديات بمختلف أنحاء البلاد.

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