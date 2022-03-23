توتال الفرنسية ترفض وقف شراء الغاز من روسيا

رفض عملاق الطاقة الفرنسي توتال إنرجيز وقف شراء الغاز من روسيا، مؤكداً أن ذلك سيؤدي إلى إغلاق اقتصادي في كامل أوروبا.

وكشفت توتال عن وجود عقود تمتد لــ25 عاماً لشراء الغاز من روسيا، لا يمكن التراجع عنها، وإلا ستتكبد الدولة دفع غرامات بمليارات الدولارات، وأضافت أنها تستطيع تعويض النفط الروسي ولكن الغاز لا يمكن استبداله.

وأعلنت باريس -الثلاثاء- أنها ستتوقف عن شراء النفط والمنتجات البترولية من روسيا، في موعد أقصاه نهاية العام الحالي.

يُشار إلى أن جازبروم الروسية، أكدت -من جانبها- أنها تواصل إمداد أوروبا بالغاز الطبيعي عبر أوكرانيا وفقاً لطلبات عملائها الأوروبيين.

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