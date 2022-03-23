اختتام أعمال المؤتمر العالمي للنقل البحري واللوجستيات (مارلوج) في دورته الحادية عشر بالإسكندرية بمشاركة ليبية

اختتمت يوم أمس الثلاثاء 22 مارس 2022 أعمال المؤتمر العالمي للنقل البحري واللوجستيات (مارلوج) في نسخته الحادية عشر بمدينة الإسكندرية، تحت شعار نحو اقتصاد ازرق مستدام، وبمشاركة عالمية ضمت وفوداً ومشاركين من كل سلوفينيا واسبانيا وبلجيكا وهولندا مصر وفرنسا والامارات والعراق والسويد وليبيا ورومانيا واليونان والصين.

هذا وقد انطلقت أعمال المؤتمر صباح الأحد 20 مارس وقد استهل رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر “أكرم سليمان” الاحتفال بكلمة تناول تاريخ المؤتمر في دوراته العشرة الماضية، كما عرض محاور مؤتمر هذا العام، ثم القى رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري- رئيس المؤتمر “اسماعيل عبدالغفار” وقد تناول في كلمته تاريخ الاكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري كصرح علمي رائد عربياً وعالمياً والتي تستعد للاحتفال بعيد تأسيسها الخمسين هذه الأيام ، ثم أعطيت الكلمة لرئيسة الجامعة العالمية البحرية “كليوباترا دومبيا” والتي يقع مقرها في السويد وتتبع المنظمة البحرية العالمية (ايمو) احدى منظمات هيئة الامم المتحدة، أعقبتها كلمات كل من وزير النقل السوداني ورئيس هيئة قناة السويس ووزير النقل المصري ثم تم افتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر والذي ضم اجنحة عدد من الشركات المصرية البحرية الرائدة، بالإضافة إلى اجنحة الموانئ السعودية وموانئ ابوظبي والمنطقة الحرة بمصراتة.

تناول المؤتمر وعلى مدار 3 أيام 37 ورقة بحثية في 6 محاور و8 جلسات، وخلص إلى عدد من التوضيات التي تصب في جانب الاقتصاد الازرق، الجدير بالذكر أن المشاركة الليبية في المؤتمر كانت مميزة بحضور مشاركين من الشركة الوطنية العامة للنقل البحري ومن المنطقة الحرة مصراتة (كمشارك وكعارض) ومن وزارة التعليم التقني والفني، ومشاركة كل من رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للموانئ ورئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري، بالإضافة إلى مشاركة أخصائي نقل بحري “د. عبدالله ونيس الترهوني” في هذا المحفل بورقة علمية محكمة تناول فيها بالتحليل الادبيات السابقة التي نشرت عن الاقتصاد الأزرق العالمي في الفترة بين 2013 و2022.

















يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية