خلال اجتماعه مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.. “المنفي” يوجه بضرورة تطوير الحقول والموانئ النفطية التابعة للمؤسسة بكافة احتياجاتها

عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، وذلك لمتابعة سير العمل بالمؤسسة الوطنية للنفط، والصعوبات التي تواجهها .

حيث أكد المنفي على أهمية الحفاظ على هذا القطاع الحيوي، والنأي به بعيداً عن التجاذبات السياسية، بإعتبار مواردها ملك لكافة الليبيين، ووجه بضرورة تطوير الحقول والموانئ النفطية التابعة للمؤسسة بكافة احتياجاتها، باعتبارها الجهة الوحيدة التي تدير شؤون إنتاج، وتنقيب، وتكرير، وتصدير، وبيع النفط في ليبيا .

كما بين صنع الله، ملامح الخطة التطويرية للمؤسسة الوطنية للنفط للعام 2022م، والتي تهدف إلى زيادة الإنتاج اليومي، إلى جانب تحديد الالتزامات القائمة على المؤسسة خلال الأعوام الماضية .

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