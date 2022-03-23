‏خاص.. أحد موردين السلع الأساسية لصدى: في هذه الحالة ستبدأ السلع بالاختفاء من الأسواق

صرح أحد موردين السلع الأساسية “سليمان خليفة” لصحيفة صدى الاقتصادية قائلا: الحلول التي اقترحت خلال اجتماع وزير الاقتصاد والتجارة مع موردين السلع الأساسية غير جدرية إلى أن يتم ندخل المصرف المركزي ورئيس الوزراء، هم من يمكنهم صناعة الحل بتثبيت سعر الصرف للتخفيف عن المواطن وخاصة في شهر رمضان.

وأضاف بالقول: الأسعار العالمية ازدادت وسعر الصرف مرتفع، وإذا لم يتم التدخل من مصرف ليبيا المركزي ورئاسة الوزراء لتعديل سعر الصرف الذي يتناسب مع التجار لن يتم الوصول إلى حل.

كما تابع حديثه بالقول: نحن دولة مستهلكة وليس دولة منتجة وأغلب استيرادنا للسلع الأساسية من أوكرانيا ومن خلال الحرب القائمة لن نتمكن من الاستيراد وأيضا سعر الشحن ازداد من الدول الأخرى.

وقد ختم حديثه قائلا: المخزون الحالي لدينا لا يكفي شهرين فهو ليس بالمخزون الاستراتيجي وخاصة إذا طالت الأزمة الروسية الأوكرانية ستبدأ السلع بالاختفاء من الأسواق، كما أنه لا يوجد حل واقعي إلى الآن.‏

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