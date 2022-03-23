رئيس المجلس الرئاسي سير العمل بالمؤسسة الوطنية للنفط

طرابلس 23 مارس 2022 (وال)- التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الأربعاء بديوان المجلس الرئاسي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، في اجتماع خصص لمتابعة سير العمل بالمؤسسة الوطنية للنفط، والصعوبات التي تواجهها.

وأشاد الرئيس بجهود العاملين في المؤسسة، من خلال إعادة إنتاج النفط الليبي بالكامل إلى العمل بسرعة كبيرة، رغم الظروف الصعبة التي تعترضهم.

كما أكد الرئيس على أهمية الحفاظ على هذا القطاع الحيوي، والنأي به بعيدًا عن التجاذبات السياسية، باعتبار مواردها ملك لكافة الليبيين، ووجه الرئيس بضرورة تطوير الحقول والموانئ النفطية التابعة للمؤسسة بكافة احتياجاتها، باعتبارها الجهة الوحيدة التي تدير شؤون إنتاج، وتنقيب، وتكرير، وتصدير، وبيع النفط في ليبيا.

من جهته، أشاد صنع الله بدعم المجلس الرئاسي بخطط وبرامج المؤسسة، حتى تطور آلياتها في التنقيب، والإنتاج، والتصدير، خاصة في ظل الأحداث الأخيرة التي تعصف بأسواق النفط والغاز في العالم.

كما بين رئيس المؤسسة للسيد الرئيس، ملامح الخطة التطويرية للمؤسسة الوطنية للنفط للعام 2022م، والتي تهدف إلى زيادة الإنتاج اليومي، إلى جانب تحديد الالتزامات القائمة على المؤسسة خلال الأعوام الماضية. (وال) ح س/ ر ت

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