اقتصاد

مساحة المحاصيل المزروعة في أوكرانيا قد تنخفض إلى النصف

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت وزارة الزراعة الأوكرانية أن مساحة المحاصيل المزروعة في أوكرانيا قد تنخفض بأكثر من النصف هذا العام، إلى نحو سبعة ملايين هكتار مقابل 15 مليون هكتار كانت متوقعة قبل الحرب.

وأشار وزير الزراعة رومان ليشتشينكو إلى أنه تمت زراعة ما مجموعه ستة فاصلة خمسة ملايين هكتار من القمح الشتوي لحصاد هذا العام، لكن المساحة المحصودة قد لا تزيد عن 4 ملايين هكتار بسبب الحرب في أوكرانيا.

وتشمل المحاصيل الربيعية أو المزروعة الحبوب مثل الشعير والذرة، بالإضافة إلى محاصيل أخرى مثل السكر وعباد الشمس وفول الصويا.

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قناة 218 الليبية

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