مساحة المحاصيل المزروعة في أوكرانيا قد تنخفض إلى النصف

كشفت وزارة الزراعة الأوكرانية أن مساحة المحاصيل المزروعة في أوكرانيا قد تنخفض بأكثر من النصف هذا العام، إلى نحو سبعة ملايين هكتار مقابل 15 مليون هكتار كانت متوقعة قبل الحرب.

وأشار وزير الزراعة رومان ليشتشينكو إلى أنه تمت زراعة ما مجموعه ستة فاصلة خمسة ملايين هكتار من القمح الشتوي لحصاد هذا العام، لكن المساحة المحصودة قد لا تزيد عن 4 ملايين هكتار بسبب الحرب في أوكرانيا.

وتشمل المحاصيل الربيعية أو المزروعة الحبوب مثل الشعير والذرة، بالإضافة إلى محاصيل أخرى مثل السكر وعباد الشمس وفول الصويا.

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