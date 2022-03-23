تنظيم دورة تدريبية حول “التوعية الأمنية” بميناء بنغازي البحري

بنغازي 23 مارس 2022 (وال)- نظمت الشركة الليبية للمواني؛ دورة تدريبية نظرية وعملية بإشراف وتنظيم مكتب التدريب والتطوير بالشركة، استهدفت 157 متدربًا.

هذا واستهدفت الدورة التي أقيمت بالتعاون مع المركز الليبي لخدمات السلامة بجنزور، العاملين في قسم الشؤون البحرية وقسم المناولة والتخزين والامن والسلامة، وذلك عبر تجهيز قاعات داخل ميناء بنغازي بهدف إنجاح الدورة، وتوفير أدوات تدريبية من مجسمات وقوارب انقاض، وستر نجاة وغيرها.

وقد شارك في إعطاء المحاضرات التدريبية؛ مديرعام المركز الليبي لخدمات السلامة الكابتن صلاح الدالي، والكابتن فرج الصفراني ومدرب الغطس عبد الباسط الأسطى، والمهندس عفيف الورشفاني.

وقد خضع المتدربين لدورات الآتية: السلامة البحرية والمسئوليات الاجتماعية، ودورة مكافحة الحرائق، ودورة حول معدات السلامة البحرية، ودورة الإسعافات الأولية، واستمرت الدورة التدريبية لمدة أسبوعين.

وفي نهاية الدورة؛ أقيم حفل اختتام وزعت خلالها شهادات المشاركة على المتدربين، بحضور مساعد مدير الشركة الليبية للموانئ المهندس سعيد العوامي، ورئيس مكتب جمارك الميناء، ومدير عام منفذ ميناء بنغازي البحري، ورئيس مكتب الأمن والسلامة، ورئيس مكتب الأمن الخارجي، ومدير مكتب التدريب والتطوير بالشركة الليبية للموانئ الكابتن صلاح البرعصي. (وال) هــ ع/ ر ت

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