الجمعية العمومية لمصرف التجارة والتنمية تعقد اجتماعها الدوري

عُقـد صباح اليوم الأربعاء بمدينة بنغازي، اجتماع الجمعية العمومية العادي لمصرف التجارة والتنمية بنصاب قانوني للحضور بلغ نسبة 74.2 %، وبحضور مراقب مصرف ليبيا المركزي.

وشهد الاجتماع مصادقة الجمعية العمومية على بنود جدول أعمال الاجتماع المطروح، والذي تضمن المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية، وتلاوة تقرير لجنة المراقبة عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية، كما تمت المصادقة على الميزانية وقائمة الدخل وحسابات التوزيع المقترحة عن السنة المالية المنتهية، وتعيين مكاتب المراجعة التي ستقوم بمراجعة حسابات المصرف للسنة المالية الجديدة وتحديد مكافآتها.

أيضاً، تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية، والتصويت واختيار أعضاء مجلس الإدارة الذي سيتسلم مهام قيادة مصرف التجارة، وهيئة المراقبة عن السنة الجديدة.

يُذكر أن الاجتماع شهد أيضاً الإعلان على نسبة الأرباح التي ستُوزع على مساهمي المصرف عن سنة 2021، والتي بلغت نسبة 40% ستـوزع نقــداً على مساهمي المصرف الأفـراد فقط.

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