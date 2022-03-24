“المنفي” يؤكد على دور فروع مصرف الادخار والاستثمار العقاري بالمنطقة الشرقية

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوحدة الوطنية “محمد المنفي” اليوم الأربعاء، مع مديري فروع مصرف الادخار والاستثمار العقاري درنة، القبة، المرج.

تناول الاجتماع مناقشة المشاكل والصعوبات التي تعيق عمل الفروع والتي أدت لتدني مستوى الخدمات التي يقدمونها للزبائن والحلول المقترحة لتذليلها.

وفي نهاية الاجتماع أكد” المنفي”على دور فروع المصرف في المناطق تنفيذاً للتعميمات الصادرة من الإدارة العامة مؤخراً بمنح القروض للشباب عن طريق الفروع لمعالجة مشكلة السكن في البلاد، وكذلك وضعها خطة عمل لتقييم المشاريع السكنية التي لازالت قيد الإنشاء ومنح القروض لاستكمالها.

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