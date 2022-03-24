الجمعية العمومية لمصرف التجارة التنمية تعقد اجتماعاً للاتفاق على عدد من البنود

عقدت الجمعية العمومية لمصرف التجارة والتنمية اليوم الأربعاء 23 مارس 2022 اجتماعاً بحضور مراقب مصرف ليبيا المركزي وقد صادقت على عدد من البنود.

منها الاطلاع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية، تلاوة تقارير لجنتي المراقبة و الحسابات عن السنة الماضية، أيضاً المصادقة على الميزانية وقائمة الدخل وحسابات التوزيع المقترحة.

كما تم تعيين مكاتب المراجعة لحسابات المصرف وتحديد مكافآتها، وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية، اختيار أعضاء مجلس الإدارة وهيئة المراقبة.

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