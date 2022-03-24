الدولار يعاود الصعود..«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الخميس 24 مارس 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 24 مارس 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.6663 دينار مسجلاً تراجعاً طفيفاً .

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1241 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1553 دينار، والليرة التركية 0.3148 دينار، والدولار الكندي 3.7108 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.244 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2704 دينار، والدينار التونسي 1.5724 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4808 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الخميس 24 مارس 2022: