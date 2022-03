تراجعت أسعار النفط، خلال معاملات متقلبة اليوم الخميس، إذ يُقيَم المستثمرون إمكانية توفر إمدادات جديدة في أسواق تشهد قلة المعروض النفطي وسط آمال بإبرام اتفاق نووي جديد مع إيران.

يأتي ذلك بعد أن قفزت أسعار النفط 5 بالمئة متجاوزة 121 دولارا للبرميل، مع تعطل صادرات من روسيا وكازاخستان عبر خط أنابيب بحر قزوين، فيما زادت المخاوف بشأن الإمدادات العالمية الشحيحة

وبحلول الساعة 05:02 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتاً أو 0.48% إلى 121.02 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 96 سنتاً أو 0.84% إلى 113.97 دولار للبرميل، وصعدت عقود الخامين دولارين ودولاراً على الترتيب في المعاملات المبكرة، بحسب أفادت شبكة “CNBC”.

وحقق الخامان مكاسب كبيرة هذا الأسبوع إذ زادت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 14 دولاراً للبرميل أو 13% منذ يوم الاثنين، وقفز خام غرب تكساس الوسيط أكثر من عشرة دولارات أو عشرة بالمئة للبرميل مع زيادة مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وانخفضت مخزونات الخام الأميركية 2.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين تراجعت مخزونات الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للولايات المتحدة 4.2 مليون برميل وفقاً لبيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

The post أسعار النفط تتراجع بعد تسجيل مكاسب في جلسات سابقة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا