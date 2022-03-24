“الرعيض” يبحث مع السفير الإسباني آفاق كثيرة للتعاون الاقتصادي بين البلدين

استقبل والمدير العام للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي “محمد الرعيض” ومستشار العلاقات الدولية لرئيس الوزراء “أسعد الشرتاع” السفير الاسباني “خافيير لاراتشي” صحبة رجل الأعمال الأسباني وأحد شركاء مؤسسة GTF للاستشارات “خافيير ليتاميندي” خلال زيارة لمقر الاتحاد العام للغرف بالعاصمة طرابلس .

تم خلال هذه الزيارة عُقد اجتماع التطرق فيه إلى مواضيع مهمة، من شأنها أن تفتح آفاقا كثيرة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، إلى جانب الاستثمار في كافة المجالات وخاصة في مجال الطاقة الشمسية، وكذلك فتح قنوات تواصل بين المتعاملين الاقتصاديين في كلا البلدين.

كما أكد الحضور على أهمية تسهيل الإجراءات المتعلقة بالحصول على التأشيرة، وكذلك تبادل الوفود بين ليبيا وأسبانيا.

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