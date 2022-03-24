توصيات دولية لاتخاذ آليات نقدية حازمة لمواجهة الفساد في ليبيا

حذر صندوق النقد الدولي من تبعات الأزمة في أوكرانيا والتضخم الذي اجتاح دول العالم بعد جائحة كورونا على ليبيا، مشيرًا إلى حاجة الدولة لإصلاح نظامها الاقتصادي بشكل هيكلي.

وبحسب موقع “سكاي نيوز عربية”، فإن مسؤولين بالصندوق حثوا المصرف المركزي الليبي على الأخذ بتجارب البنوك المركزية الأخرى حول العالم، من خلال اتخاذ إجراءات من شأنها إنهاء ازدواج أسعار العملات الدولية، وكبح جماح السوق السوداء التي تتسبب في إلحاق خسائر كبيرة بالاقتصاد الليبي عبر تسرب العملة الصعبة.

وأوصى الصندوق بضرورة اتخاذ آليات نقدية منضبطة وحازمة لمواجهة الفساد المستشري في البلاد، إضافة إلى تحسين إجراءات الرقابة المصرفية، وبحث تقييم بعض السياسات المالية والتجارية مع مؤسسات الدولة الأخرى.

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