اقتصاد

مصر تطلب دعم صندوق النقد الدولي لتطبيق برنامج اقتصادي شامل

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر سيلين ألارد، أن مصر طلبت دعمًا من صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل.

وأضافت المسؤولة في صندوق النقد أن التداعيات المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية؛ تشكّل تحديات مهمة في كل الدول حول العالم، بما في ذلك مصر.

وأوضحت أن مجموعة من التدابير الاقتصادية يمكن أن تحافظ على مرونة الاقتصاد المصري وآفاق النمو على المدى المتوسط.

وترى ألارد أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات المصرية لتوسيع الحماية الاجتماعية المستهدفة وتنفيذ مرونة سعر الصرف؛ هي خطوات مرحب بها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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