جهاز الأمن الداخلي يتفق مع وزير الاقتصاد وعدد من الشركات على قيام الدولة بدعم السلع بنسبة الزيادة في الأسعار التي تحدث في السوق العالمي

عقد رئيس جهاز الأمن الـداخلي اجتماعاً مع وزير الاقتصاد ومجموعة من تجار الزيوت والأعلاف والمطاحن ومربيي الدواجن وشركة التحدي للمطاحن والأعلاف وشركة الجيد للمواد الغذائية وشركة المتحدة وشركة السد لصناعة الأعلاف وشركة السد الحديثة لصناعة الأعلاف وشركة التحدي للأعلاف ومجمع الدافنية الغذائي وشركة السهل الأخضر للأعلاف ومجموعة من رجال الوطن الخيرين .

حيث تم الاتفاق على منح مبلغ مالي 300 دينار للفرد الواحد تدفع نقداً كعلاوة غلاء معيشة لمدة شهرين، وخلال فترة الشهرين يتم إستيراد احتياجات السوق مع أحتياطي مخزون إستراتيجي عن طريق التجار والموردين وأصحاب المصانع وتسليم السلع لمخازن وزارة الاقتصاد .

كذلك تم الاتفاق على أن تقوم الدولة بدعم السلع بنسبة الزيادة في الأسعار التي تحدث في السوق العالمي، وأن تقوم وزارة الاقتصاد بإصدار تسعيرة السلع الأساسية تراجع تلك التسعيرة شهرياً وتعهد التجار بتخفيض وبيع السلع الأساسية بسعر التكلفة خلال الشهرين .

كما تم التنويه على أن الحملة لازالت مستمرة حتى إستقرار الأسعار ومن يريد التعاون الباب مفتوح .

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