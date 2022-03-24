“الحويج” يناقش عدة محاور مع وزيرة الشؤون الاجتماعية ورئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة‏

عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، اجتماعاً مع وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني يوم أمس الأربعاء، وبحضور رئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ورئيس مصلحة السجل التجاري ومدير إدارة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة، وذلك امتداداً للاجتماع السابق فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للأسر المنتجة.

تم خلاله مناقشة عدة محاور أهمها العمل على إنشاء هيئة تشجيع الأسر المنتجة، وتم الاتفاق على تكليف شركة استشارية متخصصة لتدريبهم وتطوير قدراتهم إعداداً للرفع من الاقتصاد الوطني .

إضافةً إلى دراسة آلية عمل الشركات العامة والخاصة والمؤسسات الاقتصادية في تنفيذ المسؤولية الاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، بحيث تتكفل وزارة الشؤون الاجتماعية بحصر الأسر المعوزة والمحتاجة من خلال قاعدة البيانات المتوفرة لديهم للتواصل بعدها مع هذه الشركات لتقديم المساعدات لهذه الأسر بشكل مباشر وبإشراف وزارتي الاقتصاد والشؤون الاجتماعية .

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