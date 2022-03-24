هيئة مكافحة الفساد بالزاوية تتابع الالتزامات المالية بمستشفى صبراتة التعليمي والمعهد القومي لعلاج الأورام بصبراتة

عقدت لجنة القطاع العام بفرع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالزاوية اجتماعاً مع مستشفى صبراتة التعليمي والمعهد القومي لعلاج الأورام بصبراتة، بحضور المكلفين بلجنة القطاع العام بفرع الهيئة بالزاوية والمدير التنفيذي لمعهد القومي لعلاج الأورام بصبراتة ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بمستشفى صبراتة التعليمي.

وذلك استناداً للقانون رقم 11 لسنة 2014م، بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وبناء على مهام إدارات ومكاتب وفروع الهيئة لمتابعة سير العملية المؤسسية لمختلف المؤسسات.

حيث تم خلاله استعراض الاجتماع للتحقق من الالتزامات المالية وكما تناول الاجتماع عرض عدد من الملاحظات الواردة من الإدارات المختصة بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

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