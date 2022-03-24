“الحويج” يصدر قراراً بشأن تحديد أسعار السلع الغذائية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” قرار رقم 376 لسنة 2022 بشأن تحديد أسعار السلع الغذائية.

حيث نص القرار في مادته الأولى على أن يكون الحد الأقصى للسلع الغذائية، كما تسعر المكرونة ثلاث دينار والأرز 3.5 دينار الدقيق القنطار 280 دينار زيت عباد الشمس ثمان دينار زيت الذرة 10 دينار طماطم معلب ثلاث دينار والبيض 11دينار والحليب 3.5دينار.

كما على كافة أصحاب المحلات التجارية وضع تسعيرة في مكان بارز حتى يتمكن المواطن من الاطلاع عليها بشكل واضح، حيث يتولى مأموري الضبط القضائي قفل المحلات التجارية التي يتم اتبات مخالفتها للأسعار المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار لمدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد عن شهر، وإذا تكرر المخالفة يتم سحب تراخيص المزاولة.

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