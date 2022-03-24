ليبيا تختتم مشاركتها في المؤتمر العالمي للنقل البحري واللوجستيات بالإسكندرية

اختتمت ليبيا مشاركتها في أعمال المؤتمر العالمي للنقل البحري واللوجستيات “مارلوج”، في نسخته الـ 11 بمدينة الإسكندرية، تحت شعار “نحو اقتصاد ازرق مستدام”.

وتناول المؤتمر ،على مدار ثلاثة أيام، 37 ورقة بحثية في ستة محاور وثماني جلسات خلصت إلى عدد من التوصيات التي تصب في جانب الاقتصاد الأزرق إلى جانب افتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر، الذي ضم أجنحة عدد من الشركات المصرية البحرية الرائدة، بالإضافة إلى أجنحة الموانئ السعودية وموانئ أبوظبي والمنطقة الحرة بمصراتة.

جديرٌ بالذكر أن الوفد الليبي المشارك في المؤتمر ضم كل من رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للموانئ ورئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري وممثل عن الشركة الوطنية العامة للنقل البحري ومن المنطقة الحرة مصراتة ووزارة التعليم التقني والفني .

كما شاركت في أعمال المؤتمر دول كل سلوفينيا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا ومصر وفرنسا والإمارات والعراق والسويد ورومانيا واليونان والصين.

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