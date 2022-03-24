اقتصاد الوحدة تدرس إنشاء هيئة تشجيع الأسر المنتجة

تعتزم وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية؛ إنشاء هيئة تشجيع الأسر المنتجة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، مع وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، لدراسة آلية عمل الشركات العامة و الخاصة و المؤسسات الاقتصادية في تنفيذ المسؤولية الاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية

واتفق الحاضرون على تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية حصر الأسر المعوزة و المحتاجة من خلال قاعدة البيانات المتوفرة لديهم للتواصل بعدها مع هذه الشركات؛ لتقديم المساعدات لهذه الأسر بشكل مباشر، و بإشراف وزارتي الاقتصاد والشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة .

جديرٌ بالذكر أن اللقاء حضره رئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة جمال اللموشي ورئيس مصلحة السجل التجاري ومدير إدارة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة يأتي استكمالا للاجتماع السابق، فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للأسر المنتجة.

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